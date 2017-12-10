В Белёве ночью сгорел жилой дом

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

9 декабря в 23.29 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Ключевая в Белёве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли уже через 8 минут. В 23.54 удалось справиться с огнем.



В результате происшествия сгорела кровля дома по всей площади и пристройка.

При пожаре погибли 30-летний мужчина и 43-летняя женщина.

Причина пожара устанавливается.