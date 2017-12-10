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В Белёве ночью сгорел жилой дом
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Белёве ночью сгорел жилой дом

При пожаре двое погибли.

9 декабря в 23.29 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Ключевая в Белёве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли уже через 8 минут. В 23.54 удалось справиться с огнем.


В результате происшествия сгорела кровля дома по всей площади и пристройка.

При пожаре погибли 30-летний мужчина и 43-летняя женщина.

Причина пожара устанавливается. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:08 +2
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