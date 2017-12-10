Жители Пролетарского округа Тулы жалуются на перебои с водой

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Как пояснили в ЕДДС, пониженное давление воды связано с неполадками на Окском водозаборе.

В воскресенье утром в Пролетарском округе Тулы некоторые дома остались без воды, а в некоторых наблюдается пониженное давление.

За комментарием мы обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Как выяснилось, утром 10 декабря на Окском водозаборе произошло отключение электроэнергии. Сейчас энергоснабжение полностью восстановлено.

Специалисты обещают восстановить давление воды в течение двух часов.