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Жители Пролетарского округа Тулы жалуются на перебои с водой
Как пояснили в ЕДДС, пониженное давление воды связано с неполадками на Окском водозаборе.
В воскресенье утром в Пролетарском округе Тулы некоторые дома остались без воды, а в некоторых наблюдается пониженное давление.
За комментарием мы обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Как выяснилось, утром 10 декабря на Окском водозаборе произошло отключение электроэнергии. Сейчас энергоснабжение полностью восстановлено.
Специалисты обещают восстановить давление воды в течение двух часов.
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