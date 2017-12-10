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На Губернском катке прошел ретровечер
Фото Алексея Пирязева

На Губернском катке прошел ретровечер

Для гостей праздника на льду были устроены конкурсы и мастер-классы, а на главной сцене выступили артисты тульской эстрады.

9 декабря на площади Ленина в Туле прошел вечер фигурного катания в стиле ретро, посвященный 76-й годовщине обороны города-героя Тулы.

Организаторы воссоздали атмосферу, которая царила не катках в довоенное и послевоенное время. Весь вечер на главной площади города перед туляками выступали гармонисты, с программой «ретро» выступили вокалисты и творческие коллективы.

Для всех гостей праздника на сцене развернулось яркое огненное шоу.

А на льду — мастер-класс по фигурному катанию.

У катка гостей праздника ждало кафе с чаем из жарового самовара и угощениями.

 

Галерея
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 1
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 2
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 3
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 4
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 5
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 6
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 7
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 8
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 9
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 10
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 11
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 12
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 13
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 14
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 15
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 16
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 17
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 18
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 19
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 20
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 21
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 22
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 23
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 24
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 25
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 26
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 27
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 28
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 29
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 30
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 31
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 32
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 33
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 34
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 35
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 36
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 37
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 38
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 39
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 40
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 41
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 42
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 43
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 44
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 45
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 46
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 47
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 48
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 49
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 50
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 51
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 52
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 53
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 54
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 55
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 56
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 57
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 58
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 59
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 60
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 61
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 62
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 63
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 64
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 65
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 66
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 67
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 68
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 69
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 70
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 71
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 72
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 73
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 74
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 75
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 76
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 77
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 78
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 79
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 80
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 81
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 82
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 83
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 84
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 85
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 86
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 87
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 88
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 89
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 90
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 91
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 92
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 93
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 94
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 95
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 96
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 97
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 98
На Губернском катке прошел ретровечер, Фото: 99
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:18 +2
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