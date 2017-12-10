На Губернском катке прошел ретровечер

Фото Алексея Пирязева

Для гостей праздника на льду были устроены конкурсы и мастер-классы, а на главной сцене выступили артисты тульской эстрады.

9 декабря на площади Ленина в Туле прошел вечер фигурного катания в стиле ретро, посвященный 76-й годовщине обороны города-героя Тулы.

Организаторы воссоздали атмосферу, которая царила не катках в довоенное и послевоенное время. Весь вечер на главной площади города перед туляками выступали гармонисты, с программой «ретро» выступили вокалисты и творческие коллективы.

Для всех гостей праздника на сцене развернулось яркое огненное шоу.

А на льду — мастер-класс по фигурному катанию.

У катка гостей праздника ждало кафе с чаем из жарового самовара и угощениями.