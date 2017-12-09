новости
новости
Регистрация
В Узловой вор-домушник украл люстру

В Узловой вор-домушник украл люстру

Злоумышленник пробрался в квартиру через окно

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратилась 50-летняя жительница дома на улице Пушкина в районном центре.
 
Женщина сообщила, что вор пробрался в квартиру через окно и украл люстру.
 
При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был задержан нигде не работающий 36-летний житель Узловой. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято.
 
В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
вчера, в 20:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
кража из квартирылюстра
Место
УзловаяТульская область
Прочее
вор-домушник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки написали юридический диктант
Туляки написали юридический диктант
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.