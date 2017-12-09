В Узловой вор-домушник украл люстру

Злоумышленник пробрался в квартиру через окно

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратилась 50-летняя жительница дома на улице Пушкина в районном центре.

Женщина сообщила, что вор пробрался в квартиру через окно и украл люстру.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был задержан нигде не работающий 36-летний житель Узловой. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.