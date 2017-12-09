Туляки написали юридический диктант

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 декабря в Тульской области прошёл I Всероссийский юридический диктант. В нём приняли участие более 300 человек.

В акции участвовали все субъекты Российской Федерации. Цель - оценка уровня правовой грамотности граждан. Организаторами выступили Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

В Тульской области на вопросы отвечали на 7 площадках. Наибольшее количество участников было в Тульском государственном университете. Здесь диктант писали председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, уполномоченный по правам человека Тульской области Татьяна Ларина, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Головин.

Наталья Архипова подчеркнула, что участники этого диктанта смогут углубить свои юридические знания и начать лучше ориентироваться в российском законодательстве.

Диктант проводился посредством компьютерного и письменного тестирования. Вопросы диктанта касались Конституции, административной ответственности, трудовых, административных, гражданских и семейных прав.

По итогам акции будет сделана выборка по округам, полу, профессии, по степени сложности вопросов. Эти данные станут основой для оказания бесплатной юридической помощи и будут предоставлены органам государственной власти.

Результаты и правильные ответы, разбор типичных ошибок можно посмотреть на сайтах организаторов и партнёров диктанта.?

Более подробный материал о диктанте читайте на портале MySlo позже.