Фото Алексея Пирязева
Погода в Туле 10 декабря: гололедица, туман и около 0
Атмосферное давление остаётся пониженным.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в нашем регионе облачная погода, местами туман.
Возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается — до 2 мм), на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный 5−10 м/с, днем местами порывы 12−17 м/с.
В дневные часы воздух прогреется до +1оС, ночью столбик термометра опустится до отметки — 1оС.
Атмосферное давление остаётся пониженным — 735−740 мм ртутного столба.
По данным Meteoinfo.ru
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