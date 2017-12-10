Погода в Туле 10 декабря: гололедица, туман и около 0

Фото Алексея Пирязева

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в нашем регионе облачная погода, местами туман.

Возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается — до 2 мм), на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, днем местами порывы 12−17 м/с.

В дневные часы воздух прогреется до +1оС, ночью столбик термометра опустится до отметки — 1оС.

Атмосферное давление остаётся пониженным — 735−740 мм ртутного столба.