В Новомосковске мужчина отравился угарным газом из-за трупа крупной птицы в дымоходе

На данный момент здоровью гражданина ничего не угрожает.

Прокуратурой Новомосковска провела проверку по факту отравления угарным газом жителя многоквартирного дома по ул.Олимпийская в Новомосковске.

Проверкой установлено, что отравление угарным газом произошло из-за засорения дымоходной трубы. В ней находился труп крупной птицы.

В настоящее время здоровью гражданина ничего не угрожает.

«Таким образом, из-за бездействия сотрудников ООО «Жилфондсервис», в управлении которого находится данный дом, произошло нарушение требований ст.ст. 161, 162 ЖК РФ, постановление Госстроя России от 27.09.2003г №170, выразившееся в несвоевременно принятых мерах по надлежащему содержанию общего имущества собственника помещения в МКД», – говорится в официальном сообщении ведомства.

По результатам проверки в адрес руководителя ООО «Жилфондсервис» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.