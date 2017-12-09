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В Новомосковске мужчина отравился угарным газом из-за трупа крупной птицы в дымоходе

В Новомосковске мужчина отравился угарным газом из-за трупа крупной птицы в дымоходе

На данный момент здоровью гражданина ничего не угрожает.

Прокуратурой Новомосковска провела проверку по факту отравления угарным газом жителя многоквартирного дома по ул.Олимпийская в Новомосковске. 
 
Проверкой установлено, что отравление угарным газом произошло из-за засорения дымоходной трубы. В ней находился труп крупной птицы.
 
В настоящее время здоровью гражданина ничего не угрожает.
 
«Таким образом, из-за бездействия сотрудников ООО «Жилфондсервис», в управлении которого находится данный дом, произошло нарушение требований ст.ст. 161, 162 ЖК РФ, постановление Госстроя России от 27.09.2003г №170, выразившееся в несвоевременно принятых мерах по надлежащему содержанию общего имущества собственника помещения в МКД», – говорится в официальном сообщении ведомства.
 
По результатам проверки в адрес руководителя ООО «Жилфондсервис» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:14 0
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Тульская областьНовомосковск
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