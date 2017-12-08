Владимир Мединский открыл новую экспозицию в Тульском музее оружия

Фото пресс-службы правительства Тульской области

8 декабря в Тульском государственном музее оружия открылась завершающая часть новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Новая экспозиция стала продолжением двух уровней музея, открытых в феврале 2015 года. Всего в Тульском государственном музее оружия представлено около 1700 единиц оружия.

В новом зале музея выставлены экспонаты, посвященные периоду от окончания Второй мировой войны до современности.

Это отечественные, в том числе тульские, образцы боевого, охотничьего и спортивного стрелкового оружия. Экспозиция делает особый акцент на вкладе ОПК региона в оснащение российской армии современными образцами военной техники.

Почетные гости ознакомились с новейшими мультимедийными комплексами и передовыми инновационными технологиями.

Алексей Дюмин поблагодарил Министерство культуры РФ за завершение создания постоянной экспозиции. Многие из представленных экспонатов — в единственном экземпляре.

– Наш музей оружия входит в число ста лучших музеев мира. Он хорошо известен в России и Европе. И мы этим гордимся. Открытие новой экспозиции позволит привлечь в наш регион новых туристов из России и зарубежных стран, — сказал глава региона.

Алексей Дюмин передал в дар музею оружия охотничье двуствольное ружье ЛТ-5000, которое является ярким символом возрождения славы российской оружейной промышленности. Это одна из самых оригинальных модификаций нового тульского ружья.

Владимир Мединский отметил, что после открытия первой части экспозиции посещаемость музея увеличилась в два раза и достигла в 2016 году свыше 500 тысяч человек. Теперь полная экспозиция привлечет еще больше посетителей.

Проект новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» Тульского государственного музея оружия разработан с учетом последних достижений в области музейного дизайна и музейных технологий.

Помимо копий и подлинных образцов оружия на выставке представлены интерактивные материалы. Благодаря современным мультимедийным технологиям посетители выставки могут увидеть помещение одного из тульских конструкторских бюро второй половины XX века с виртуальными конструкторами и сенсорной энциклопедией на кульмане, ознакомиться с перспективными разработками в вооружении и экипировке пехотинца второй половины XXI века.

Система «Виртуальный рассказчик» и кадры кинохроники позволят увидеть подвиг 12-й погранзаставы российских войск «Сари Гор», который был совершен на таджикско-афганской границе в июле 1993 года. Личный состав погранзаставы и экипаж приданной БМП 201-й мотострелковой дивизии отразил атаки более 250 афганских моджахедов. Погибли 25 пограничников, в том числе старший лейтенант Майборода. Оставшиеся в живых под руководством старшего лейтенанта Мерзликина вышли из окружения и соединились с резервом пограничного отряда. Шести участникам боя присвоено звание Героя России, в том числе посмертно.

Рядом находится подлинная кабина вертолета Ми-8, в которой можно совершать виртуальные «боевые» вылеты. Посетители получат возможность «уничтожить» базу террористов или срочно «доставить» на российскую погранзаставу необходимые грузы.

Интерактивная электронная энциклопедия «Оружие второй половины XX — начала XXI века» познакомит посетителей не только с образцами российской и зарубежной военной техники, но и с проектами оружия будущего.

На четвертом уровне экспозиции создан Зал Славы российского оружия. Здесь размещены копии 12 российских боевых знамен различных периодов и 12 орденов, связанных с именами великих российских полководцев. Мультимедийные комплексы посвящены 12 наиболее значимым победам российского оружия, начиная с Куликовской битвы и заканчивая взятием Берлина в 1945 году.