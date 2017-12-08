новости
новости
Регистрация
Владимир Мединский открыл новую экспозицию в Тульском музее оружия
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Владимир Мединский открыл новую экспозицию в Тульском музее оружия

Общая площадь всей экспозиции на четырех этажах нового здания составляет 5200 кв. метров.

8 декабря в Тульском государственном музее оружия открылась завершающая часть новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Новая экспозиция стала продолжением двух уровней музея, открытых в феврале 2015 года. Всего в Тульском государственном музее оружия представлено около 1700 единиц оружия.

В новом зале музея выставлены экспонаты, посвященные периоду от окончания Второй мировой войны до современности.

Это отечественные, в том числе тульские, образцы боевого, охотничьего и спортивного стрелкового оружия. Экспозиция делает особый акцент на вкладе ОПК региона в оснащение российской армии современными образцами военной техники.

Почетные гости ознакомились с новейшими мультимедийными комплексами и передовыми инновационными технологиями.

Алексей Дюмин поблагодарил Министерство культуры РФ за завершение создания постоянной экспозиции. Многие из представленных экспонатов — в единственном экземпляре.

– Наш музей оружия входит в число ста лучших музеев мира. Он хорошо известен в России и Европе. И мы этим гордимся. Открытие новой экспозиции позволит привлечь в наш регион новых туристов из России и зарубежных стран, — сказал глава региона.

Алексей Дюмин передал в дар музею оружия охотничье двуствольное ружье ЛТ-5000, которое является ярким символом возрождения славы российской оружейной промышленности. Это одна из самых оригинальных модификаций нового тульского ружья.

Владимир Мединский отметил, что после открытия первой части экспозиции посещаемость музея увеличилась в два раза и достигла в 2016 году свыше 500 тысяч человек. Теперь полная экспозиция привлечет еще больше посетителей.

 

Проект новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» Тульского государственного музея оружия разработан с учетом последних достижений в области музейного дизайна и музейных технологий.

Помимо копий и подлинных образцов оружия на выставке представлены интерактивные материалы. Благодаря современным мультимедийным технологиям посетители выставки могут увидеть помещение одного из тульских конструкторских бюро второй половины XX века с виртуальными конструкторами и сенсорной энциклопедией на кульмане, ознакомиться с перспективными разработками в вооружении и экипировке пехотинца второй половины XXI века.

Система «Виртуальный рассказчик» и кадры кинохроники позволят увидеть подвиг 12-й погранзаставы российских войск «Сари Гор», который был совершен на таджикско-афганской границе в июле 1993 года. Личный состав погранзаставы и экипаж приданной БМП 201-й мотострелковой дивизии отразил атаки более 250 афганских моджахедов. Погибли 25 пограничников, в том числе старший лейтенант Майборода. Оставшиеся в живых под руководством старшего лейтенанта Мерзликина вышли из окружения и соединились с резервом пограничного отряда. Шести участникам боя присвоено звание Героя России, в том числе посмертно.

Рядом находится подлинная кабина вертолета Ми-8, в которой можно совершать виртуальные «боевые» вылеты. Посетители получат возможность «уничтожить» базу террористов или срочно «доставить» на российскую погранзаставу необходимые грузы.

Интерактивная электронная энциклопедия «Оружие второй половины XX — начала XXI века» познакомит посетителей не только с образцами российской и зарубежной военной техники, но и с проектами оружия будущего.

На четвертом уровне экспозиции создан Зал Славы российского оружия. Здесь размещены копии 12 российских боевых знамен различных периодов и 12 орденов, связанных с именами великих российских полководцев. Мультимедийные комплексы посвящены 12 наиболее значимым победам российского оружия, начиная с Куликовской битвы и заканчивая взятием Берлина в 1945 году.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
Открытие новой экспозициитульское оружиеофициальный визит
Люди
Владимир МединскийАлексей Дюмин
Место
Тульский государственный музей оружияТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодежка «Арсенала» с минимальным счетом обыграла «Урал»
Молодежка «Арсенала» с минимальным счетом обыграла «Урал»
В Туле разыскивают водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе на ул. Кутузова
В Туле разыскивают водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе на ул. Кутузова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.