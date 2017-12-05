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В Туле Казанскую набережную две плотины защитят от весенних паводков

В Туле Казанскую набережную две плотины защитят от весенних паводков

Согласно проекту на набережной установят три небольших фонтана, две детские площадки, спортивную площадку с теннисным кортом (частично крытым).

О реализации проекта «Тульская набережная» сегодня журналистам рассказал известный московский архитектор, партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.
 
Он напомнил, что проект состоит из двух частей: улицы Металлистов и Казанской набережной. Общая площадь, которую предполагается благоустроить, составляет порядка 14,5 га территорий.
 
 
На сегодняшний день активно ведутся работы на улице Металлистов, где в скором времени все инженерные коммуникации будут перенесены под землю – в так называемую кабельную канализацию. Также на улице будет проложена ливневая канализация. Сама же улица будет вымощена плиткой с гранитным покрытием.
 
 
Вдоль пешеходных дорожек появится «торшерное» освещение и высажено  более 200 лип и около 4,5 тысяч кустарника. На Крестовоздвиженской площади появится фонтан. 
 
На первых этажах зданий по улице Металлистов разместятся кафе, магазины.
 
 
Много зелени появится и на Казанской набережной, где высадят 289 деревьев (это клен, калина, рябина, ива и яблоня) и 8354 кустарника, в том числе около кремля будет разбит сиреневый сад. На данный момент территория уже очищена от аварийных деревьев.
 
 
Согласно проекту на набережной установят три небольших фонтана, две детские площадки, спортивную площадку с теннисным кортом (частично крытым), различные торговые объекты. В спортивной зоне будут круглогодично работать душевые.
 
 
Также здесь будет обустроена зона для проведения различных массовых мероприятий: фестивалей, концертов, небольшой амфитеатром и уличным кинотеатром).
 
 
Зимой русло реки Упы будет превращаться в каток. На берегах реки установят специальное освещение. Также здесь можно будет взять коньки на прокат, воспользоваться раздевалкой, а после прогулок на свежем воздухе заглянуть в кафе.
 
 
От затопления в период весенних паводков набережную будут защищать 2 небольшие плотины.
 
 
Работы по созданию Казанской набережной и музейного комплекса на Металлистов должны завершиться к концу лета 2018 года.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:20 +1
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