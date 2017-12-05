В Туле Казанскую набережную две плотины защитят от весенних паводков

Согласно проекту на набережной установят три небольших фонтана, две детские площадки, спортивную площадку с теннисным кортом (частично крытым).

О реализации проекта «Тульская набережная» сегодня журналистам рассказал известный московский архитектор, партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Он напомнил, что проект состоит из двух частей: улицы Металлистов и Казанской набережной. Общая площадь, которую предполагается благоустроить, составляет порядка 14,5 га территорий.

На сегодняшний день активно ведутся работы на улице Металлистов, где в скором времени все инженерные коммуникации будут перенесены под землю – в так называемую кабельную канализацию. Также на улице будет проложена ливневая канализация. Сама же улица будет вымощена плиткой с гранитным покрытием.

Вдоль пешеходных дорожек появится «торшерное» освещение и высажено более 200 лип и около 4,5 тысяч кустарника. На Крестовоздвиженской площади появится фонтан.

На первых этажах зданий по улице Металлистов разместятся кафе, магазины.

Много зелени появится и на Казанской набережной, где высадят 289 деревьев (это клен, калина, рябина, ива и яблоня) и 8354 кустарника, в том числе около кремля будет разбит сиреневый сад. На данный момент территория уже очищена от аварийных деревьев.

Согласно проекту на набережной установят три небольших фонтана, две детские площадки, спортивную площадку с теннисным кортом (частично крытым), различные торговые объекты. В спортивной зоне будут круглогодично работать душевые.

Также здесь будет обустроена зона для проведения различных массовых мероприятий: фестивалей, концертов, небольшой амфитеатром и уличным кинотеатром).

Зимой русло реки Упы будет превращаться в каток. На берегах реки установят специальное освещение. Также здесь можно будет взять коньки на прокат, воспользоваться раздевалкой, а после прогулок на свежем воздухе заглянуть в кафе.

От затопления в период весенних паводков набережную будут защищать 2 небольшие плотины.

Работы по созданию Казанской набережной и музейного комплекса на Металлистов должны завершиться к концу лета 2018 года.