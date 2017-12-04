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В Волово рабочий погиб, сорвавшись с высоты

В Волово рабочий погиб, сорвавшись с высоты

По данному факту проводится доследственная проверка.

Днем 2 декабря в правоохранительные органы сообщили о несчастном случае при проведении ремонта школы в Воловском районе. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. 

По предварительным данным, 2 декабря в поселке Волово 43-летний мужчина, приехавший на заработки из Липецкой области, упал с высоты во время проведения кровельных работ при ремонте школы.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:08 0
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