Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Плеханово утром сгорел жилой дом
Пожар тушили 11 человек.
4 декабря в 8.02 в службу спасения сообщили о возгорании дома и хозяйственной пристройки в поселке Плеханово на ул. Свердлова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут.
В 8.20 удалось справиться с огнем. Пострадавших нет. В результате происшествия дом и хозяйственная пристройка сгорели полностью.
Причина пожара устанавливается.
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