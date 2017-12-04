В Плеханово утром сгорел жилой дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

4 декабря в 8.02 в службу спасения сообщили о возгорании дома и хозяйственной пристройки в поселке Плеханово на ул. Свердлова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут.

В 8.20 удалось справиться с огнем. Пострадавших нет. В результате происшествия дом и хозяйственная пристройка сгорели полностью.

Причина пожара устанавливается.