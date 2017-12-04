новости
новости
Регистрация
В Плеханово утром сгорел жилой дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Плеханово утром сгорел жилой дом

Пожар тушили 11 человек.

4 декабря в 8.02 в службу спасения сообщили о возгорании дома и хозяйственной пристройки в поселке Плеханово на ул. Свердлова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут.

В 8.20 удалось справиться с огнем. Пострадавших нет. В результате происшествия дом и хозяйственная пристройка сгорели полностью.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 0
Другие статьи по темам
Событие
сгорел домпожар
Место
ТулаПлеханово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МТС добавила тулякам 4G мощностей
МТС добавила тулякам 4G мощностей
В Волово рабочий погиб, сорвавшись с высоты
В Волово рабочий погиб, сорвавшись с высоты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.