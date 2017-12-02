В Щекинском районе 19-летний юноша обчистил машину

По предварительным данным, злоумышленник разбил оконное стекло машины ВАЗ-2112, которая была припаркована около одного из домов в посёлке Лазарево. Это позволило похитителю украсть из автомобиля магнитолу и аккумулятор.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 19-летнего неработающего мужчины, проживающего поблизости от места совершения хищения.

Подозреваемый признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное.

В отделе МВД России по Щёкинскому району ведут работу по выяснению всех деталей происшествия.