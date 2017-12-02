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В Щекинском районе 19-летний юноша обчистил машину

В Щекинском районе 19-летний юноша обчистил машину

Полиция изъяла у подозреваемого украденную автомагнитолу и аккумулятор.

По предварительным данным, злоумышленник разбил оконное стекло машины ВАЗ-2112, которая была припаркована около одного из домов в посёлке Лазарево. Это позволило похитителю украсть из автомобиля магнитолу и аккумулятор. 
При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 19-летнего неработающего мужчины, проживающего поблизости от места совершения хищения.

Подозреваемый признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное.

В отделе МВД России по Щёкинскому району ведут работу по выяснению всех деталей происшествия.

сегодня, в 15:08 +2
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Щекинский районЛазаревоТульская область
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