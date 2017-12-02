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Тульская областная филармония отметила юбилей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская областная филармония отметила юбилей

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию филармонии, состоялось 1 декабря.

1 декабря состоялся праздничный вечер, посвящённый 80-летию со Дня основания одного из старейших концертных учреждений России — Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского.

Свои поздравления коллективу филармонии передал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Сегодня филармония — неотъемлемая часть культурной жизни областного центра и всего региона. Здесь проходят яркие концертные программы, выступают музыканты мирового уровня. Благодаря большому таланту и мастерству творческие коллективы и солисты филармонии достойно представляют наш регион на всероссийских и международных фестивалях. Спасибо за вашу искреннюю любовь к искусству. За то, что своим трудом вы дарите положительные эмоции тысячам ценителей музыки.

Директору областной филармонии Елене Рудневой вручили сертификат на музыкальные инструменты: кларнет и флейту-пикколо, приобретённые фондом по инициативе главы региона.

На этих инструментах будут исполнять сольные партии музыканты вновь созданного в этом году симфонического оркестра.

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Юбилей Тульской областной филармонии, Фото: 3
Юбилей Тульской областной филармонии, Фото: 4
Юбилей Тульской областной филармонии, Фото: 5
Юбилей Тульской областной филармонии, Фото: 6
Юбилей Тульской областной филармонии, Фото: 7
Юбилей Тульской областной филармонии, Фото: 8
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