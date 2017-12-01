новости
новости
Регистрация
В Тульской области директор предприятия подозревается в присвоении 140 тысяч рублей

В Тульской области директор предприятия подозревается в присвоении 140 тысяч рублей

Следователи устанавливают все обстоятельства.

Следователи СКР по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Тёпло-Огарёвского района. Он подозревается в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период с 1 сентября 2016 года по 31 июля 2017 года директор ООО незаконно присвоил полученные им в кассе организации в подотчет денежные средства для приобретения горюче-смазочных материалов на сумму около 140 тысяч.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
присвоениедиректоруголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают проголосовать за проект благоустройства сквера ТНИТИ
Туляков приглашают проголосовать за проект благоустройства сквера ТНИТИ
Smart-квартал «Современник»: Плюсы функционального проектирования
Smart-квартал «Современник»: Плюсы функционального проектирования
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.