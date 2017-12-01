В Тульской области директор предприятия подозревается в присвоении 140 тысяч рублей

Следователи СКР по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Тёпло-Огарёвского района. Он подозревается в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период с 1 сентября 2016 года по 31 июля 2017 года директор ООО незаконно присвоил полученные им в кассе организации в подотчет денежные средства для приобретения горюче-смазочных материалов на сумму около 140 тысяч.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.