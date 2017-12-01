Проект обустройства сквера ТНИТИ.
Туляков приглашают проголосовать за проект благоустройства сквера ТНИТИ
Голосование завершится 28 декабря.
На сайте администрации города Тулы началось обсуждение проекта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Приглашаются все желающие принять участие в обсуждении проекта благоустройства сквера ТНИТИ (Тульского научно-исследовательского технологического института), которое проводится по 28 декабря. Проголосовать вы можете здесь.
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