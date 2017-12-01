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Туляков приглашают проголосовать за проект благоустройства сквера ТНИТИ
Проект обустройства сквера ТНИТИ.

Туляков приглашают проголосовать за проект благоустройства сквера ТНИТИ

Голосование завершится 28 декабря.

На сайте администрации города Тулы началось обсуждение проекта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Приглашаются все желающие принять участие в обсуждении проекта благоустройства сквера ТНИТИ (Тульского научно-исследовательского технологического института), которое проводится по 28 декабря. Проголосовать вы можете здесь.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:54 −2
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