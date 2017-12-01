В Тульской области «бесправная» автоледи устроила ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

30 ноября в 23.00 на 3-м километре автодороги «Алексин-Среднее» 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Чери А-21», по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Женщина не имеет водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля: 32-летний и 61-летний мужчины. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

Если вы стали очевидцем управления транспортным средством пьяным водителем, сообщайте в дежурные части отдельных батальонов ГИБДД по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10, 32-44-10.

Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства на дорогах!