В Тульской области стартовала масштабная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Цель ее традиционна – привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.
«Стоп ВИЧ/СПИД» – акция под таким названием прошла в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом. Местом ее проведения стал ТулГУ.
Цель ее традиционна – привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. В рамках акции студентам тульских профессиональных учебных заведений подробно рассказали об этой болезни, способах защиты от нее и методах лечения.
Оксана Грачёва
– Если заболевание выявлено, то самое главное – не опускать руки. ВИЧ – это не приговор. С ним можно жить. Да, заболевание неизлечимо на сегодняшний день, но современные методы лечения позволяют поддерживать иммунную систему человека и не допускать развития СПИДа. Для этого достаточно постоянно принимать лекарства, которые каждый пациент получает бесплатно, – сказала заведующая отделом профилактики и эпидемиологии Тульского областного Центра СПИД и инфекционных заболеваний Оксана Грачёва.
Другими словами, ВИЧ – это хроническое заболевание, которое при ответственном отношении пациента к назначенному лечению не несет угрозы для его жизни. Специалисты подчеркивают, что выбор лекарств сейчас достаточно большой, поэтому нет сложностей с подбором лекарств с учетом индивидуальных особенностей и других заболеваний.
Также участники акции анонимно могли пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Результаты можно было узнать на месте уже через 5-7 минут после взятия анализа крови: одна полоска – здоров, две – болен.
К счастью, в этот день среди участников акции не было выявлено носителей ВИЧ-инфекции.
На фото Андрей Коломийцев.
– Ради интереса решил провериться, нелишним будет. Такие акции, я считаю, полезны, потому что люди должны больше знать о ВИЧ-инфекции. Мы перед началом акции проходили тест на знание способов защиты от этого заболевания, и он показал, что мы знаем основные методы профилактики, – рассказал Андрей Коломийцев, студент 2-го курса колледжа.
Акция «СтопВичСпид» продлится до 3 декабря.
Бесплатно сделать анализ на ВИЧ можно будет 1 декабря в ТРЦ «РИО» (Тула, ул. Пролетарская, 22-а) с 17.00 до 19.00.
Также в рамках Всероссийской акции пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в Тульском областном Центре СПИД и инфекционных заболеваний» (Тула, наб. Дрейера, 14).
На протяжении нескольких дней акции в ГУЗ «Тульский областной Центр СПИД и инфекционных заболеваний» с 8.00 до 18.00 будет работать горячая линия по телефону 8 (950) 908-83-19. Специалисты Центра ответят на все интересующие вопросы по ВИЧ-инфекции.