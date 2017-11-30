В Тульской области стартовала масштабная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

фото Юлии Александровой.

«Стоп ВИЧ/СПИД» – акция под таким названием прошла в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом. Местом ее проведения стал ТулГУ.

Цель ее традиционна – привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. В рамках акции студентам тульских профессиональных учебных заведений подробно рассказали об этой болезни, способах защиты от нее и методах лечения.

Оксана Грачёва – Если заболевание выявлено, то самое главное – не опускать руки. ВИЧ – это не приговор. С ним можно жить. Да, заболевание неизлечимо на сегодняшний день, но современные методы лечения позволяют поддерживать иммунную систему человека и не допускать развития СПИДа. Для этого достаточно постоянно принимать лекарства, которые каждый пациент получает бесплатно, – сказала заведующая отделом профилактики и эпидемиологии Тульского областного Центра СПИД и инфекционных заболеваний Оксана Грачёва.

Другими словами, ВИЧ – это хроническое заболевание, которое при ответственном отношении пациента к назначенному лечению не несет угрозы для его жизни. Специалисты подчеркивают, что выбор лекарств сейчас достаточно большой, поэтому нет сложностей с подбором лекарств с учетом индивидуальных особенностей и других заболеваний.

Также участники акции анонимно могли пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Результаты можно было узнать на месте уже через 5-7 минут после взятия анализа крови: одна полоска – здоров, две – болен.

К счастью, в этот день среди участников акции не было выявлено носителей ВИЧ-инфекции.

На фото Андрей Коломийцев.

– Ради интереса решил провериться, нелишним будет. Такие акции, я считаю, полезны, потому что люди должны больше знать о ВИЧ-инфекции. Мы перед началом акции проходили тест на знание способов защиты от этого заболевания, и он показал, что мы знаем основные методы профилактики, – рассказал Андрей Коломийцев, студент 2-го курса колледжа.

– В Тульской области выявлено более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных, из которых около 7000 – жители области. Цифра растёт из года в год, потому что заболевание является неизлечимым, а диагноз ставится пожизненно. Подобные акции мы проводим регулярно. Выходим в торговые центры, участвуем в фестивалях. Случаи выявления ВИЧ во время этих акций есть, – рассказала Оксана Грачёва.

Акция «СтопВичСпид» продлится до 3 декабря.

Бесплатно сделать анализ на ВИЧ можно будет 1 декабря в ТРЦ «РИО» (Тула, ул. Пролетарская, 22-а) с 17.00 до 19.00.

Также в рамках Всероссийской акции пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в Тульском областном Центре СПИД и инфекционных заболеваний» (Тула, наб. Дрейера, 14).

На протяжении нескольких дней акции в ГУЗ «Тульский областной Центр СПИД и инфекционных заболеваний» с 8.00 до 18.00 будет работать горячая линия по телефону 8 (950) 908-83-19. Специалисты Центра ответят на все интересующие вопросы по ВИЧ-инфекции.