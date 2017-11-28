В Ефремове пьяный пенсионер оскорбил сотрудников ДПС

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего жителя районного центра. Он подозревается в публичном оскорблении представителя власти.

По версии следствия, вечером 28 октября инспекторы ДПС прибыли на улицу Свердлова – в полицию поступило сообщение о том, что пьяный мужчина пытается сесть за руль автомобиля и выехать на дорогу проезжую часть.

После проверки документов нетрезвый водитель начал ругаться и оскорблять сотрудников полиции. Ситуация повторилась в отделении полиции, куда буяна доставили для составления протокола и дальнейшего разбирательства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.