Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Коломне

В Коломне состоялось первенство по конькобежному спорту среди юношей и девушек. На дистанции 1500 метров победу одержала тулячка Олеся Сергиеня. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 18,5 секунд, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Кроме того, Олеся показала третий результат на «пятисотметровке» (44,6 секунды). Обладательницей серебряной награды в забеге на 1500 метров стала Валерия Андросова, а Мария Портнова на той же дистанции пришла четвёртой.

Как сообщает Тульская федерация конькобежного спорта, сейчас тульские спортсмены готовятся к первому этапу первенства Центрального федерального округа, который состоится 16 и 17 декабря.