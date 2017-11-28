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Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Коломне

Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Коломне

Теперь спортсмены готовятся к первому этапу первенства Центрального федерального округа.

В Коломне состоялось первенство по конькобежному спорту среди юношей и девушек. На дистанции 1500 метров победу одержала тулячка Олеся Сергиеня. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 18,5 секунд, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Кроме того, Олеся показала третий результат на «пятисотметровке» (44,6 секунды). Обладательницей серебряной награды в забеге на 1500 метров стала Валерия Андросова, а Мария Портнова на той же дистанции пришла четвёртой.

Как сообщает Тульская федерация конькобежного спорта, сейчас тульские спортсмены готовятся к первому этапу первенства Центрального федерального округа, который состоится 16 и 17 декабря.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:26 +1
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