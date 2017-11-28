Туляков просят помочь в поиске пропавшего мужчины
30-летний Артём Лопатин не выходит на связь с матерью уже около месяца.
Тульские полицейские устанавливают местонахождение Артёма Борисовича Лопатина, 28 ноября 1988 г. р., зарегистрированного в пос. Плеханово.
30-летний Артём не выходит на связь с матерью уже около месяца.
Приметы: на вид 25−30 лет, рост примерно 175 см, телосложение средней полноты, лицо овальное, глаза серые, нос средний прямой, губы средней толщины, зубы ровные средние.
Полицейские просят туляков, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 32−48−00, 32−48−02, 32−48−36.
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