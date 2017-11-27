Житель Тульской области погиб в страшной автокатастрофе в Чувашии

Фото пресс-службы УМВД России по Чувашской Республике.

Всего погибло пять человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Страшная авария произошла 24 ноября около 17.00 на автодороге «М-7» в Козловском районе Чувашии.

По предварительным данным, 43-летний водитель восьмиместного микроавтобуса «Опель Виваро» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик МАЗ.

В аварии погиб водитель микроавтобуса — житель города Советска Тульской области.

Также погибли четыре его пассажира, жители Казани: мужчины в возрасте 37, 41, 65 лет и 28-летняя женщина. Двое граждан Узбекистана, 1991 года рождения, доставлены в реанимационное отделение Новочебоксарской городской больницы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Чувашской Республике, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обстоятельства выясняются.

По информации УГИБДД МВД по Чувашии, «Опель» был зарегистрирован месяц назад, и за это время водителем было допущено 18 нарушений скоростного режима, зафиксированные прибором автоматической видеофиксации.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев выразил соболезнования родным и близким погибших автокатастрофе.

Глава республики дал поручение министру здравоохранения Владимиру Викторову оказать содействие в отправке погибших на родину.