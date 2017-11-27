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К концу недели в Тульской области немного потеплеет
Фото из архива Myslo.

К концу недели в Тульской области немного потеплеет

Правда, всего на несколько дней.

В ближайшие дни в Тульской области ожидается морозная погода. Во вторник, 28 ноября, днем будет -2 градуса, ночью — -5. В среду в дневное время — -3, а в ночное и вовсе -6 градусов.

Четверг станет последним морозным днем на этой неделе. Синоптики обещают за окном -1 градус, а ночью — -4 градуса. Ожидается небольшой снег.

А вот с пятницы в наш регион придет небольшое потепление.

Температура воздуха прогреется до +2 градусов, ночью по-прежнему будет морозно — -2. Ожидается снег.

Такая погода задержится и на выходных.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:19 +6
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