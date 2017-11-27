Фото из архива Myslo.
К концу недели в Тульской области немного потеплеет
Правда, всего на несколько дней.
В ближайшие дни в Тульской области ожидается морозная погода. Во вторник, 28 ноября, днем будет -2 градуса, ночью — -5. В среду в дневное время — -3, а в ночное и вовсе -6 градусов.
Четверг станет последним морозным днем на этой неделе. Синоптики обещают за окном -1 градус, а ночью — -4 градуса. Ожидается небольшой снег.
А вот с пятницы в наш регион придет небольшое потепление.
Температура воздуха прогреется до +2 градусов, ночью по-прежнему будет морозно — -2. Ожидается снег.
Такая погода задержится и на выходных.
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