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В Туле откроют мемориальную доску артисту ансамбля Минобороны Алексею Мокрикову

В Туле откроют мемориальную доску артисту ансамбля Минобороны Алексею Мокрикову

Торжественная церемония состоится 27 ноября в Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского, который окончил музыкант.

На фасаде здания Тульского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского появится мемориальная доска, посвящённая Алексею Мокрикову – артисту ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, погибшему при исполнении служебного долга в авиакатастрофе самолета ТУ-154 над Черным морем 25 декабря прошлого года.

Алексей родился 27 ноября 1992 года. С семи лет учился в городском Лицее искусств по классу фортепиано у преподавателя Тамары Юрьевны Крючковой. В 2010 году молодой человек поступил в Тульский колледж искусств имени А. С. Даргомыжского на отделение «Вокальное искусство».

Алексей неоднократно представлял Тулу на Всероссийских конкурсах молодых исполнителей. Больше двух с половиной лет прослужил в хоре Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, был награждён медалями «За возвращение Крыма» и «Участнику военной операции в Сирии».

Алексей Олегович Мокриков погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе неподалёку от Сочи. Трагедия унесла жизни почти всех солистов ансамбля Минобороны, а также сотрудников трёх федеральных телеканалов и главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 +4
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Место
Тулаколледж искусств имени Даргомыжского

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