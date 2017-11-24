Назначен главный арбитр на матч «Тосно» – «Арсенал»

Матч состоится 25 ноября в 16.30 в Санкт-Петербурге.

Москвич Алексей Николаев рассудит «Арсенал» и «Тосно» в матче 18 тура Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

46-летний арбитр ФИФА в этом сезоне обслуживал матч «Арсенала» в Ростове (2:2).

Помогать Алексею Николаеву будут Александр Богданов из подмосковной Вереи и столичный судья Илья Елеференко. Резервный арбитр — петербуржец Кирилл Левников. Инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

Матч «Тосно» — «Арсенал» состоится в субботу, 25 ноября, в 16.30.