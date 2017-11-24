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Назначен главный арбитр на матч «Тосно» – «Арсенал»

Назначен главный арбитр на матч «Тосно» – «Арсенал»

Матч состоится 25 ноября в 16.30 в Санкт-Петербурге.

Москвич Алексей Николаев рассудит «Арсенал» и «Тосно» в матче 18 тура Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

46-летний арбитр ФИФА в этом сезоне обслуживал матч «Арсенала» в Ростове (2:2).

Помогать Алексею Николаеву будут Александр Богданов из подмосковной Вереи и столичный судья Илья Елеференко. Резервный арбитр — петербуржец Кирилл Левников. Инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

Матч «Тосно» — «Арсенал» состоится в субботу, 25 ноября, в 16.30.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:30 +2
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