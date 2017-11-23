Перестрелка с наркополицейскими в Туле: охраннику кафе вынесли приговор

Здесь произошла перестрелка. Фото из архива Myslo.

Инцидент произошел в кафе «Дача» на ул. К. Маркса в сентябре 2016 года.

Пролетарский суд признал виновным 29-летнего мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны».

Суд установил, что 24 сентября 2016 года в кафе «Дача» на ул. К. Маркса между отдыхавшими там наркополицейскими и охранниками кафе произошел конфликт. В момент происшествия полицейские не были при исполнении служебных обязанностей. У одного из сотрудников ЧОП был служебный травматический пистолет «Оса».

В ходе конфликта полицейский напал на охранника, и тот выстрелил в голову обидчика.

В результате ранения мужчине впоследствии удалили глазное яблоко.

Охранник свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание — 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработной платы.

Гражданские иски не предъявлялись. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.