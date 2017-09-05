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Перестрелка с наркополицейскими в Туле: Охранник кафе пойдет под суд за выбитый глаз

Перестрелка с наркополицейскими в Туле: Охранник кафе пойдет под суд за выбитый глаз

Следствие установило, что сотрудник ЧОП превысил пределы необходимой обороны.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Суворовского района Арсена А., в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе расследования установлено, что 24 сентября 2016 года в кафе «Дача» на ул. К. Маркса в Туле охранник ЧОП Арсен А. применил в ходе конфликта служебный травматический пистолет «Оса». Чтобы предотвратить посягательство в свой адрес, он произвел выстрел в голову нападавшего Т.

В результате пулевого ранения головы мужчине впоследствии удалили глазное яблоко.

Охранник находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.

Однако история, которая скрывается за сухим релизом, на этом не заканчивается. Myslo в прошлом году уже писал об этой истории.

Напомним, 24 сентября прошлого года в кафе на улице Карла Маркса в ходе конфликта были ранены двое полицейских. По информации Myslo, служивые, тогда еще сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, устроили в кафе скандал с охраной. 

Охранник, вынужденный обороняться, открыл стрельбу из травматического оружия. Одного из полицейских он ранил в глаз, второго – в висок. Оба буяна попали в больницу. В момент происшествия сотрудники УМВД не были при исполнении служебных обязанностей.

В ходе расследования выстрел во второго полицейского признали необходимой обороной. Охранник не понесет за это ответственности. А вот за выстрел в глаз ему придется ответить в суде.

Но, скорее всего, наказание не будет жестким: поведение потерпевших по этому делу было, мягко говоря, некорректным.

В отношении бывших наркополицейских также было возбуждено уголовное дело.

Следствие по нему до сих пор ведется, и, как стало известно Myslo, по нему есть судебная перспектива.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:31 +1
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