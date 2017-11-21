Банк ВТБ24 прокомментировал открытие счетов на тулячку без ее ведома

Данные девушки подал в финансовое учреждение ее работодатель. Сама тулячка не знала о планируемом зарплатном проекте, так как была в декретном отпуске.

В ответ на публикацию Myslo о жалобе тулячки пресс-служба группы ВТБ прислала в редакцию официальный комментарий:

«Согласно закону о банковской тайне, мы не комментируем клиентскую информацию. Вместе с тем отметим, что счет может открываться как клиентом самостоятельно, так и в рамках зарплатного проекта. Банк обязан выпустить карту при поступлении заявки от организации, в которой работает сотрудник, а вопрос использования счетов и карт находится уже исключительно на стороне клиента. В случае спорных ситуаций рекомендуем клиентам первоначально уточнять информацию у своего работодателя».

Как сообщила редакции сама Наталья К., она уточнила информацию у своего руководителя отдела кадров: действительно, счета были открыты в рамках планируемого зарплатного проекта. Свою жалобу в прокуратуру девушка уже отозвала.

Ранее Myslo писал, что в редакцию обратилась тулячка Наталья К., которая обнаружила у себя открытые в банке ВТБ24 счета, которые она лично не открывала и вообще в этот банк не обращалась.

До сих пор не получил официальный ответ от банка туляк Сергей С., наш читатель, на имя которого в банке ВТБ24 без его ведома и согласия был открыт счет. Причем не просто «пустой», как в случае с Натальей К., а вполне себе «живой». На этот счет поступали средства, которые кто-то снимал в банкоматах города.

С ноября 2016 года по февраль 2017 года через этот счет кто-то обналичил более 3 млн рублей.

Мобильный банк был оформлен на посторонний телефон.

По мнению нашего читателя, это нарушает Федеральный закон №115 о противодействии отмыванию денежных средств (счет на физлицо в банке может быть открыт только при личном участии человека). Также возникают вопросы об использовании персональных данных мужчины.

На запрос редакции Myslo пресс-служба группы ВТБ ответила следующее:

«По факту обращения клиента в банке проведена служебная проверка. Жесткие административные меры уже приняты. Отметим, что данный вопрос будет полностью урегулирован самим банком и никак не отразится на клиенте».