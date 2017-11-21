Нападение на сына предпринимателя Гегама Саркисяна в Богородицке: мужчина скончался в больнице
По данному факту возбуждено уголовное дело.
18 ноября в богородицкую больницу был госпитализирован 35-летний местный житель с предварительным диагнозом «проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки».
Вечером 20 ноября от полученных повреждений мужчина скончался.
В связи с его смертью уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции, передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ по Тульской области.
– 21 ноября в рамках расследования уголовного дела 44-летнему знакомому погибшего предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, вечером 17 ноября в одном из кафе Богородицка во время совместного распития спиртных напитков между двумя знакомыми произошел конфликт.
Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов ножом в живот, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Как стало известно Myslo, погибший — сын предпринимателя Гегама Саркисяна — Самвел. История об этой семье прогремела на всю странув 2012 году.
Вечером 7 апреля в дом семьи Саркисян ворвались четверо вооруженных преступников. Угрожая пистолетом, ножом и бейсбольной битой, злоумышленники требовали деньги и ценности.
Защищая свою семью, Гегам Саркисян нанес ножом смертельные ранения трем преступникам. Еще один нападавший скрылся с места преступления, однако всё же был задержан.
Позже следователи выяснили, что к организации преступления причастны еще двое мужчин.
Следственный комитет установил, что Саркисян действовал в пределах необходимой обороны и признал его потерпевшим.
Трое нападавших получили различные сроки — от 8 до 24 лет.