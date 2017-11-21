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Нападение на сына предпринимателя Гегама Саркисяна в Богородицке: мужчина скончался в больнице

Нападение на сына предпринимателя Гегама Саркисяна в Богородицке: мужчина скончался в больнице

По данному факту возбуждено уголовное дело.

18 ноября в богородицкую больницу был госпитализирован 35-летний местный житель с предварительным диагнозом «проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки».

Вечером 20 ноября от полученных повреждений мужчина скончался.

В связи с его смертью уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции, передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ по Тульской области.

– 21 ноября в рамках расследования уголовного дела 44-летнему знакомому погибшего предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 17 ноября в одном из кафе Богородицка во время совместного распития спиртных напитков между двумя знакомыми произошел конфликт.

Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов ножом в живот, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

 

Как стало известно Myslo, погибший — сын предпринимателя Гегама Саркисяна — Самвел. История об этой семье прогремела на всю странув 2012 году.

Вечером 7 апреля в дом семьи Саркисян ворвались четверо вооруженных преступников. Угрожая пистолетом, ножом и бейсбольной битой, злоумышленники требовали деньги и ценности.

Защищая свою семью, Гегам Саркисян нанес ножом смертельные ранения трем преступникам. Еще один нападавший скрылся с места преступления, однако всё же был задержан.

Позже следователи выяснили, что к организации преступления причастны еще двое мужчин.

Следственный комитет установил, что Саркисян действовал в пределах необходимой обороны и признал его потерпевшим.

Трое нападавших получили различные сроки — от 8 до 24 лет.

сегодня, в 17:36 0
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