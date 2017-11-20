новости
новости
Регистрация
В Туле осуждена врач, за взятки выдававшая справки об инвалидности

В Туле осуждена врач, за взятки выдававшая справки об инвалидности

За совершение пяти коррупционных преступлений женщину оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Советским районным судом рассмотрено  уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы тульского бюро медико-социальной экспертизы № 22.

Женщина обвинялась в пяти эпизодах получения взятки. Трижды она получила деньги за незаконные действия лично и ещё два раза – через посредника.

В марте текущего года медработник получила от двух жителей региона по 5000 рублей – за эту сумму им на один год была установлена третья группа инвалидности. Спустя месяц фигурантка за аналогичную «услугу» получила от троих туляков в общей сложности 55 тысяч рублей.

Учитывая, что взяточница ранее не была судима, суд назначил ей наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на три года.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делополучение взятки врачомсправка об инвалидностипреступлениеприговор судаштраф
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У Дома Льва Толстого в Ясной Поляне посадили молодой вяз
У Дома Льва Толстого в Ясной Поляне посадили молодой вяз
В Новогуровском собираются построить очистные сооружения
В Новогуровском собираются построить очистные сооружения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.