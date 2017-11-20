В Туле осуждена врач, за взятки выдававшая справки об инвалидности

Советским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы тульского бюро медико-социальной экспертизы № 22.

Женщина обвинялась в пяти эпизодах получения взятки. Трижды она получила деньги за незаконные действия лично и ещё два раза – через посредника.

В марте текущего года медработник получила от двух жителей региона по 5000 рублей – за эту сумму им на один год была установлена третья группа инвалидности. Спустя месяц фигурантка за аналогичную «услугу» получила от троих туляков в общей сложности 55 тысяч рублей.

Учитывая, что взяточница ранее не была судима, суд назначил ей наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на три года.