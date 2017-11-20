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У Дома Льва Толстого в Ясной Поляне посадили молодой вяз
Фото из архива музея-заповедника "Ясная Поляна"

У Дома Льва Толстого в Ясной Поляне посадили молодой вяз

Он будет расти на месте знаменитого «Дерева бедных», под которым граф встречался с известнейшими людьми своего времени.

В День памяти Льва Николаевича Толстого, 20 ноября, у дома писателя, на месте утраченного мемориального вяза появилось молодое дерево. Его посадили директор музея Екатерина Толстая, праправнук писателя Илья Толстой и директор фабрики «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» Артем Лебедев.

Как отметила Екатерина Толстая, это мероприятие можно считать восстановлением исторической справедливости:

Сегодня мы посадили дерево на том самом месте, где во времена Толстого рос вяз – «дерево бедных», которое, к огромному сожалению, погибло.

Молодой вяз был подарен музею фабрикой «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» и привезен из заокского питомника. Возраст дерева – 10 лет. По словам Артема Лебедева, участие в подобных мероприятиях – огромная социальная ответственность:

Отрадно чувствовать себя частью великого дела сохранения и поддержания культурного и исторического наследия для будущих поколений.

«Дерево бедных» (вяз голый) – одно из самых знаменитых деревьев усадьбы. Вяз рос у дома Толстого в Ясной Поляне на протяжении всей жизни писателя. На скамейках под вязом Толстой беседовал с Горьким, Репиным и другими замечательными людьми своего времени. Здесь же по утрам его ждали различные просители, часто нищие, больные, странники, крестьяне – нуждающиеся и бедные люди. Отсюда вяз и получил своё название. Также на нём висел колокол, который собирал членов семьи и гостей к обеду.

Л. Н. Толстой у вяза перед своим домом в Ясной Поляне, 1910 год.

Со временем дерево разрослось, но стало кривым и дуплистым, а колокол наполовину врос в древесину. Уже после смерти писателя, в середине 20-х годов, дупло с северной стороны ствола было зацементировано. В 1928–1929 году под деревом поставили деревянную подпорку, а в 1955 года пришлось отрезать большую ветвь, по которой и определили возраст дерева – сейчас вязу порядка 180 лет.

В 1965 году сотрудники Ясной Поляны вскрыли зацементированное дупло. Оказалось, что часть древесины превратилась в труху. В конце 60-х годов вяз снизил прирост, а весной 1970 года листья на нем уже не распустились – «Дерево бедных» пережило Льва Толстого на 60 лет.

По словам Екатерины Толстой, в воспоминаниях детей Льва Толстого сохранилось детальное описание вяза. И новое молодое дерево, специалисты отбирали, опираясь на это описание. У вяза такая же раздвоенная верхушка, а ветки так же смотрят на Дом писателя.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +3
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Место
Тульская областьЯсная Поляна

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