В Новогуровском собираются построить очистные сооружения

В региональном правительстве состоялось оперативное совещание по вопросам модернизации и капремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2021 годы» муниципалитетам выделят субсидии на софинансирование строительства, реконструкции и капремонта систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, на эти цели в текущем году запланировано потратить 112,6 млн рублей. В программу включены 20 объектов. По 12 из них работы уже завершены. На пяти объектах они закончатся в декабре. По трём объектам проводятся конкурсные процедуры, готовится заключение контрактов.

В 2018 году на финансирование подпрограммы из бюджета области будет выделено 105,6 млн рублей.

В подпрограмму уже включены достройка котельной для Голубоченской школы, водопроводных сетей в с. Галицы и водозабора в Киреевске. Также планируется начать строительство очистных сооружений в посёлке Новогуровский, заменить водопровод в Белеве, установить накопители питьевой воды в Епифани и построить водопровод в Суворове.

Губернатор спросил министра, когда жители Новомосковска увидят результаты реализации проекта «Большая вода». По словам Элеоноры Шевченко, сейчас оформляются исполнительные и правоустанавливающие документы на 12 скважин, ЛЭП и водовод.

Алексей Дюмин поинтересовался, все ли муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному сезону. Оказалось, что из 34 муниципальных образований паспорта получили 30 – это самый высокий показатель по Приокскому управлению Ростехнадзора. Из-за невыполнения плана по замене теплосетей документы не получили Узловский и Кимовский районы, посёлок Славный и город Липки.