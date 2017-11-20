В Новомосковске на женщину напал грабитель

Подозреваемого вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в уличном разбое. Жертвой преступного посягательства стала 31-летняя женщина. Ранним утром на нее напал злоумышленник около одного из домов по улице Стадионной.

По предварительным данным, ударив женщину, похититель забрал ее золотые кольца и кошелек с деньгами и банковской картой. Общий ущерб составил 21 тысячу рублей.

Личность подозреваемого установили с помощью записей камер видеонаблюдения. 40-летний местный житель, ранее судимый за различные преступления имущественного характера, задержан. У него обнаружено и изъято похищенное.

- В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.