В России хотят возродить производство легендарных микрофонов «Октава»

Фото: "Ведомости".

На прошлой неделе Фонд развития промышленности (ФРП) при Минпромторге одобрил заем тульскому заводу «Октава», который с 1927 г. выпускает микрофоны и прочее акустическое оборудование, сообщили представители ФРП и «Ростеха» (по данным СПАРК, контролирует завод с 2015 г.).

Речь идет о модернизации предприятия, бизнес которого испытывал сложности. Сотрудники не были загружены даже наполовину, новые продукты не появлялись, каналы сбыта сокращались и никто не занимался маркетингом и продажами, сообщал летом этого года «Ростех». Предприятие занималось гособоронзаказом и руководство завода уделяло маркетингу немного внимания, объясняет директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко. Оборудование было изношено на 90%, отмечала госкорпорация.

Но, несмотря на износ, микрофоны «Октава» до сих пор экспортируются, а значит, у «Октавы» есть перспективы, резюмировал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. И летом этого года «Ростех» пообещал восстановить «легендарное предприятие». В своем сообщении госкорпорация напоминала, что именно в микрофон «Октава» Юрий Гагарин сказал «Поехали!».

ФРП кредитует промышленные предприятия на сумму от 50 млн до 500 млн руб. под 5% годовых на срок до пяти лет, и «Октава» получит от фонда 359,7 млн руб. при условии софинансирования. Общий бюджет проекта составит 737,9 млн руб. «Ростех» профинансирует оставшуюся часть проекта, но что это будут за деньги (собственные средства завода, «Ростеха» или же кредитные деньги) — «Ростех» пока не решил, говорит Бровко.

Новые продукты

На деньги займа завод закупит современные станки и расширит продуктовую линейку, рассказал представитель ФРП. Например, начнет выпускать новые модели студийных микрофонов, наушники, гарнитуры для военной и гражданской авиации, говорит Бровко. Разрабатывать новые продукты «Октава» начнет в 2018 г., серийное производство будет запущено в 2019 г. Закупка нового оборудования продолжится вплоть до 2021 г., а со II квартала этого же года начнут возвращать заем (и расплатятся по нему в I квартале 2023 г.).

В 2016 г. завод заработал 203 млн руб. при чистом убытке в 19,1 млн руб., а по плану «Ростеха» к 2025 г. выручка завода должна достичь 1 млрд руб. Причем до половины дохода должны приносить проводные и беспроводные наушники для массового потребителя, которые «Октава» будет выпускать после обновления оборудования, сообщал «Ростех».

Если завод возлагает надежды лишь на узкопрофессиональный сегмент, то они несбыточные, категоричен директор по стратегическому развитию «Марвел-дистрибуции» Сергей Фомин. Но если «Октава» начнет выпуск массовых потребительских товаров и будет продолжать наращивать долю на профессиональном рынке, то достичь таких показателей вполне возможно, считает он. С продукцией «Октавы» Фомин знаком — по соотношению цены и качества звука студийное оборудование «очень конкурентоспособное», уверен он. Микрофоны «Октавы» известны и звукорежиссеру артиста Димы Билана Илье Байкову. Он называет их вполне качественными: они применяются в студийной работе и ими комплектуются не только российские, но и зарубежные студии звукозаписи.

Деньги на наушниках

По итогам девяти месяцев 2017 г. объем российского рынка наушников вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 10 млрд руб., указывает представитель «М.видео» Валерия Андреева. Россияне приобрели 13 млн новых наушников и мобильных гарнитур (рост на 16%). Рынок очень конкурентный — более 450 брендов предлагают несколько тысяч моделей.

Но шансы у «Октавы» есть, считает Андреева. Она приводит в пример достаточно насыщенный рынок смартфонов, где новички за счет доступной цены и продвижения смогли быстро стать заметными.

Популярность устройств от «Ростеха» будет зависеть от нескольких факторов: стоимости устройств, их дизайна, а также присутствия в крупнейших розничных сетях, согласен Тихонов из «Связного».

В сегментах до 1500 руб. за штуку «Октаве» делать нечего, отрезает Фомин из «Марвел-дистрибуции». Российское производство не может добиться такого уровня себестоимости, чтобы конкурировать с массовым китайским товаром или известными мировыми брендами, считает он. А вот в сегменте выше 1500 руб. уже реальнее занять долю рынка, но для этого придется очень серьезно трансформировать производство и маркетинг, уверен Фомин.

Источник: «Ведомости».