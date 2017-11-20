В Туле прекращено уголовное дело в отношении руководства УК ООО «Жилцентр»

13 ноября следователь вынес отказное решение по дальнейшему расследованию уголовного дела в отношении руководства управляющей компании ООО «Жилцентр».

О подробностях «Слобода» узнала у руководителя УК Михаила Смирнова.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, с декабря 2015 по начало марта 2017 года неустановленные лица из числа руководителей ООО «Жилцентр» похитили около миллиона рублей, поступившие от жителей домов, находящихся в управлении компании и перевели на счета, открытые в одном из коммерческих банков. Уголовное дело перенаправлено в Центральный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Туле, ход расследования прокуратура области взяла на особый контроль.

В понедельник, 20 ноября, в пресс-службе прокуратуры подтвердили, что расследование уголовного дела прекращено в связи с отсутствием события преступления.