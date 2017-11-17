В Туле на ост. «Автовокзал» снесли павильон кафе
Предпринимателю неоднократно вручались требования добровольно освободить занимаемый участок, однако он требований не исполнил.
Демонтаж павильона кафе «Coffee Moose» был произведен по инициативе приставов Совесткого района, поскольку у них на исполнении находилось производство об обязании индивидуального предпринимателя В. освободить самовольно занятый земельный участок.
«Предпринимателю неоднократно вручались требования добровольно освободить занимаемый участок, однако в срок, установленный судебными приставами, требований он не исполнил», – пояснили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.
В связи с длительным неисполнением решения суда судебным приставом-исполнителем в отношении предпринимателя составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафов.
В ходе исполнительных действий было установлено, что должник самостоятельно демонтировал лишь часть павильона, тем самым решение суда по-прежнему не было исполнено.
Сегодня, 17 ноября, кафе было снесено и решение суда исполнено в полном объеме.
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