Новая акция Myslo: «Избавься от лишнего веса раз и навсегда!»

Наша новая акция — для очень тучных людей, которые сами никак не могут справиться со своей проблемой.

На сегодняшний день, по оценкам российских диетологов, около 50% россиян имеют избыточную массу тела, а около 20% страдают ожирением. То есть это — каждый пятый житель!

Помимо эстетической и социальной проблемы ожирение наносит ущерб здоровью человека. Многие серьезные заболевания – сахарный диабет, артериальная гипертензия, ранний атеросклероз, заболевания суставов и позвоночника — связаны с проблемой избыточного веса и ожирения.

Наша новая акция — для очень тучных людей, которые сами никак не могут справиться со своей проблемой.

Нашим партнером на этот раз станет одна известная тульская клиника и ее бариатрическое отделение. Да, участнику акции придется решиться на операцию на желудке, поэтому к кастингу мы приглашаем людей, которым это действительно очень нужно!

Принять участие в кастинге может любой туляк до 40 лет, без патологий, чей индекс массы тела составляет от 40. Рассчитать ИМТ просто: масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Если ваш ИМТ выше 40, то это третья степень ожирения, которая серьезно угрожает жизни, и решать эту проблему необходимо под контролем врача.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



Ждем ваши фото и истории до 4 декабря на timofeeva_slo@mail.ru



Затем фото участников будут выставлены на голосование на сайте Myslo.ru, пользователи сайта выберут троих финалистов. А вот кто же станет участником акции, после тщательного обследования и собеседования решит хирург медицинского центра.



ООО «Слобода» не предоставляет указанные медицинские услуги, они будут предоставлены одной из медицинских клиник Тулы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом