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В Алексине пропала пенсионерка

В Алексине пропала пенсионерка

К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

13 ноября в Алексине в мкр. Бор пропала пенсионерка — 85-летняя Нина Николаевна Семенова. Она ушла из дома и не вернулась.

Женщина дезориентировала и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка каре.

Особые приметы: бельмо на правом глазу.

Была одета: шуба зимняя светло-серая, сапоги дутые черные, пуховый платок темно-коричневый.

С собой: Костыль, черный пакет с ручками.

Волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нужна помощь добровольцев. Готовы помочь, пишите сюда.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам 8 (800)700−54−52, 112 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 +1
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