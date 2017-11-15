В Алексине пропала пенсионерка
К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
13 ноября в Алексине в мкр. Бор пропала пенсионерка — 85-летняя Нина Николаевна Семенова. Она ушла из дома и не вернулась.
Женщина дезориентировала и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка каре.
Особые приметы: бельмо на правом глазу.
Была одета: шуба зимняя светло-серая, сапоги дутые черные, пуховый платок темно-коричневый.
С собой: Костыль, черный пакет с ручками.
Волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нужна помощь добровольцев. Готовы помочь, пишите сюда.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам 8 (800)700−54−52, 112 или 02.
Другие статьи по темам
Место