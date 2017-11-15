В Алексине пропала пенсионерка

К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

13 ноября в Алексине в мкр. Бор пропала пенсионерка — 85-летняя Нина Николаевна Семенова. Она ушла из дома и не вернулась.

Женщина дезориентировала и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка каре.

Особые приметы: бельмо на правом глазу.

Была одета: шуба зимняя светло-серая, сапоги дутые черные, пуховый платок темно-коричневый.

С собой: Костыль, черный пакет с ручками.



Волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нужна помощь добровольцев. Готовы помочь, пишите сюда.