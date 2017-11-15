Сегодня стартует Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»

Фото из архива Myslo.

Открытие турнира состоится в 16.00 в манеже «Арсенала».

В оружейной столице состоится XXII Всероссийский турнир по боксу класса «А» — «Гран-при Тулы» среди мужчин. В наш город приедут сильнейшие боксеры России.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1979-1998 годов рождения не ниже разряда КМС. Боксеры будут соревноваться в 10 весовых категориях.

Почетными гостями станут профессионалы Федор Чудинов и Михаил Алоян.

Открытие турнира состоится 15 ноября в 16.00.

Предварительные бои — 15, 16 ноября в 14.00.

1/4 финала — 17 ноября в 14.00.

Полуфинал — 18 ноября в 14.00.

19 ноября, в день финальных боев, туляков ждет яркое шоу. Начало в 14.00. Специальные гости — L’One, S-Dance.