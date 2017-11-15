новости
новости
Регистрация
Сегодня стартует Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»
Фото из архива Myslo.

Сегодня стартует Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»

Открытие турнира состоится в 16.00 в манеже «Арсенала».

В оружейной столице состоится XXII Всероссийский турнир по боксу класса «А» — «Гран-при Тулы» среди мужчин. В наш город приедут сильнейшие боксеры России.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1979-1998 годов рождения не ниже разряда КМС. Боксеры будут соревноваться в 10 весовых категориях.

Почетными гостями станут профессионалы Федор Чудинов и Михаил Алоян.

Открытие турнира состоится 15 ноября в 16.00.

Предварительные бои — 15, 16 ноября в 14.00.

1/4 финала — 17 ноября в 14.00.

Полуфинал — 18 ноября в 14.00.

19 ноября, в день финальных боев, туляков ждет яркое шоу. Начало в 14.00. Специальные гости — L’One, S-Dance.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бокстурнир по боксу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее
Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее
В Тульской области на трассе столкнулись 5 автомобилей
В Тульской области на трассе столкнулись 5 автомобилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.