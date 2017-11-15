новости
новости
Регистрация
В Туле прошел областной кадетский бал
Фоторепортаж Алексея Пирязева

В Туле прошел областной кадетский бал

В нем приняли участие более 60 воспитанников кадетских классов города и Тульского суворовского училища.

14 ноября в колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал «Отчизны верные сыны». В танцевальном конкурсе принимали участие кадеты Первомайского кадетского корпуса, воспитанники Тульского суворовского военного училища и кадетских классов Тулы.

Традиционно бал начался с полонеза. Также участники представили зрителям падеграс, кадриль с польским, русский вальс, ленинградский рок-н-ролл и вальсовый котильон.

Перед зрителями также выступил ансамбль барабанщиц Russian drums, хор «Возрождение», эстрадный балет «Ремикс», военно-патриотический клуб «Тулизар», ансамбль бального танца «Элегия», танцевально-спортивный клуб «Стиль», артистка народного цирка «Ералаш» Галина Игнатова и солистка Тульской областной филармонии Вера Лобан.

Завершился кадетский бал награждением участников дипломами и памятными призами.

Теперь лучшая пара представит оружейную столицу на всероссийском кадетском балу.

Галерея
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 1
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 2
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 3
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 4
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 5
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 6
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 7
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 8
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 9
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 10
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 11
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 12
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 13
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 14
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 15
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 16
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 17
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 18
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 19
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 20
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 21
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 22
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 23
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 24
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 25
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 26
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 27
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 28
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 29
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 30
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 31
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 32
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 33
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 34
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 35
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 36
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 37
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 38
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 39
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 40
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 41
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 42
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 43
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 44
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 45
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 46
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 47
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 48
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 49
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 50
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 51
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 52
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 53
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 54
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 55
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 56
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 57
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 58
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 59
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 60
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 61
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 62
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 63
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 64
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 65
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 66
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 67
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 68
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 69
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 70
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 71
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 72
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 73
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 74
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 75
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 76
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 77
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 78
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 79
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 80
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 81
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 82
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 83
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 84
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 85
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 86
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 87
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 88
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 89
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 90
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 91
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 92
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 93
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 94
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 95
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 96
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 97
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 98
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 99
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 100
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 101
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 102
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 103
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 104
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 105
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 106
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 107
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 108
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 109
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 110
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 111
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 112
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 113
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 114
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 115
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 116
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 117
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 118
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 119
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 120
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 121
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 122
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 123
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 124
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 125
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 126
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 127
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 128
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 129
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 130
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 131
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 132
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 133
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 134
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 135
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 136
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 137
В колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал, Фото: 138
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:38 +3
Другие статьи по темам
Событие
Кадетский балДом дворянского собрания
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пожар на сельхозпредприятии тушили более 7 часов
В Тульской области пожар на сельхозпредприятии тушили более 7 часов
Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее
Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.