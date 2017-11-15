Фоторепортаж Алексея Пирязева

В нем приняли участие более 60 воспитанников кадетских классов города и Тульского суворовского училища.

14 ноября в колонном зале Дома дворянского собрания в Туле прошел областной кадетский бал «Отчизны верные сыны». В танцевальном конкурсе принимали участие кадеты Первомайского кадетского корпуса, воспитанники Тульского суворовского военного училища и кадетских классов Тулы.

Традиционно бал начался с полонеза. Также участники представили зрителям падеграс, кадриль с польским, русский вальс, ленинградский рок-н-ролл и вальсовый котильон.

Перед зрителями также выступил ансамбль барабанщиц Russian drums, хор «Возрождение», эстрадный балет «Ремикс», военно-патриотический клуб «Тулизар», ансамбль бального танца «Элегия», танцевально-спортивный клуб «Стиль», артистка народного цирка «Ералаш» Галина Игнатова и солистка Тульской областной филармонии Вера Лобан.

Завершился кадетский бал награждением участников дипломами и памятными призами.

Теперь лучшая пара представит оружейную столицу на всероссийском кадетском балу.