В Туле выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева
15 декабря в 18.00 на сцене Тульской областной филармонии оркестр представит программу к юбилею композитора Родиона Щедрина.
В 2017 году Мариинский театр широко празднует 85-летие Родиона Константиновича Щедрина. В декабре специальные акции к юбилею Родиона Щедрина пройдут в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мюнхене.
Валерий Гергиев и Родион Щедрин.
С 16 по 22 декабря Мариинский театр трижды выступит на сцене Концертного зала им.
Творчество Родиона Константиновича Щедрина занимает особое место в репертуаре Мариинского театра.
За годы плодотворной творческой дружбы с композитором в Мариинском театре были исполнены многие его произведения, некоторые — впервые. Здесь поставлены большинство его опер, три из пяти балетов, часто звучат симфонические сочинения.
Специально к открытию Мариинского-2 Щедрин написал оперу «Левша», а в декабре 2015 года состоялась премьера его оперы «Рождественская сказка». Оба сочинения композитор посвятил Валерию Гергиеву и Мариинскому театру.