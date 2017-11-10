В Туле выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

В 2017 году Мариинский театр широко празднует 85-летие Родиона Константиновича Щедрина. В декабре специальные акции к юбилею Родиона Щедрина пройдут в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мюнхене.



Валерий Гергиев и Родион Щедрин.

С 16 по 22 декабря Мариинский театр трижды выступит на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского , представив сочинения композитора-юбиляра. А 15 декабря в честь юбилея композитора музыканты выступят в Туле, на родине отца Родиона Щедрина.



Творчество Родиона Константиновича Щедрина занимает особое место в репертуаре Мариинского театра.

За годы плодотворной творческой дружбы с композитором в Мариинском театре были исполнены многие его произведения, некоторые — впервые. Здесь поставлены большинство его опер, три из пяти балетов, часто звучат симфонические сочинения.



Специально к открытию Мариинского-2 Щедрин написал оперу «Левша», а в декабре 2015 года состоялась премьера его оперы «Рождественская сказка». Оба сочинения композитор посвятил Валерию Гергиеву и Мариинскому театру.