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Ливневка по улице Рязанской в Туле оказалась бесхозной
Тула, ул. Рязанская, 3.

Ливневка по улице Рязанской в Туле оказалась бесхозной

Прокуратура через суд потребовала у администрации Тулы поставить ливневую канализацию на учет.

В рамках рассмотрения коллективного обращения жителей г. Тулы прокуратура города провела проверку, в ходе которой было установлено: в районе дома №3 по ул. Рязанская отсутствуют сети водоотведения, закрепленные за управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Ливневая канализация по этому адресу в казне муниципального образования город Тула не числится, а право собственности на сеть в установленном законом порядке не зарегистрировано.

Постановка указанного объекта недвижимости на учет и регистрация права муниципальной собственности позволит включить их в Единый Реестр имущества муниципального образования город Тула. А это, в свою очередь, позволит городу содержать и ремонтировать систему ливневой канализации.

Интересно, как содержали и ремонтировали эту ливневку до прокурорской проверки?

Прокуратура Тулы направила в Советский районный суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации МО города Тулы незаконным. Надзорный орган потребовал у администрации МО город Тула в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда поставить ливневку на учет.

сегодня, в 14:46 +1
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