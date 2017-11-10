новости
новости
Регистрация
Суд выяснил, сколько иностранцы заплатили тулячке за фиктивную прописку

Суд выяснил, сколько иностранцы заплатили тулячке за фиктивную прописку

Оказалось, сумма совсем небольшая! А вот штраф превышает ее в разы.

Приговором мирового судьи судебного участка №65 Пролетарского судебного района жительница Тулы 65-летняя А. осуждена по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Судом установлено, в период времени с 25 августа по 2 сентября 2017 года А. за вознаграждение в сумме 600 рублей осуществила фиктивную постановку по месту своего жительства шестерых граждан Узбекистана. При этом она не имела намерения предоставить жилье для пребывания иностранных граждан.

Суд назначил А. наказание в виде штрафа в размере 130 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

сегодня, в 11:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мигрантыиностранцыфиктивная прописка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Госдуме хотят запретить выезд сотрудников ГИБДД на аварии без пострадавших
В Госдуме хотят запретить выезд сотрудников ГИБДД на аварии без пострадавших
В Новомосковске высадили 100 сосен
В Новомосковске высадили 100 сосен
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.