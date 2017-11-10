Суд выяснил, сколько иностранцы заплатили тулячке за фиктивную прописку
Оказалось, сумма совсем небольшая! А вот штраф превышает ее в разы.
Приговором мирового судьи судебного участка №65 Пролетарского судебного района жительница Тулы 65-летняя А. осуждена по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Судом установлено, в период времени
Суд назначил А. наказание в виде штрафа в размере 130 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Другие статьи по темам
Место