В Суворовском районе мужчину убило спиленным деревом

Собранные следственными органами СК РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летнего жителя Суворовского района. Он признан виновным в ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 10 августа 2017 года двое мужчин поехали в лес, чтобы заготовить дрова для их общей родственницы.

Во время спила дерева один из мужчин не убедился, что другой не находится в зоне падения дерева. Спиленная береза упала на потерпевшего. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.