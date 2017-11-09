В Туле пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

8 ноября в 16.51 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Туле на улице Кирова. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожарные расчеты прибыли на место происшествия через пять минут.

Из горящей квартиры пожарные спасли женщину.

В 16.59 с огнем удалось справиться. В комнате размером 4×3 м обгорели стены и потолок, а также кресло и шкаф. Причина пожара устанавливается.