Туляков просят помочь в поиске похищенной девочки
Катю Медведеву в середине октября похитил отец и увез в неизвестном направлении.
В УФСПП по Тульской области поступило письмо от коллег из Республики Карелия. Судебные приставы просят оказать помощь в розыске пропавшей 11-летней девочки — Екатерины Медведевой.
Еще в октябре девочку в неизвестном направлении вывез ее отец — Алексей Медведев. Куда именно он увез ребенка, неизвестно, поэтому Катю ищут по всей стране.
Приметы Екатерины Медведевой,
УФССП России по Республике Карелия убедительно просит жителей Тулы и Тульской области оказать содействие в розыске и при наличии каких-либо сведений сообщить информацию о разыскиваемых лицах по телефонам: (8142) 76-89-02,
Скандальная история Виктории и Алексея Медведевых попала под прицелы камер еще в сентябре 2016 года. Супруги с тремя детьми проживали в Финляндии.
5 сентября финские социальные службы изъяли детей из семьи, заподозрив родителей в жестоком обращении с ними. Позже детей вернули Алексею и Виктории, которые начали решать, кто будет их воспитывать. В итоге Петрозаводский городской суд встал на сторону матери. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь и здесь.
Однако 19 октября старшая дочь Екатерина была похищена отцом прямо из финно-угорской школы, где она училась.