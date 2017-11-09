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Туляков просят помочь в поиске похищенной девочки

Туляков просят помочь в поиске похищенной девочки

Катю Медведеву в середине октября похитил отец и увез в неизвестном направлении.

В УФСПП по Тульской области поступило письмо от коллег из Республики Карелия. Судебные приставы просят оказать помощь в розыске пропавшей 11-летней девочки — Екатерины Медведевой.

Еще в октябре девочку в неизвестном направлении вывез ее отец — Алексей Медведев. Куда именно он увез ребенка, неизвестно, поэтому Катю ищут по всей стране.

Приметы Екатерины Медведевой, 26.12.2005 г. р.: рост 145-150 см, глаза светло-карие, волосы вьющиеся русые, брови широкие, густые.

УФССП России по Республике Карелия убедительно просит жителей Тулы и Тульской области оказать содействие в розыске и при наличии каких-либо сведений сообщить информацию о разыскиваемых лицах по телефонам: (8142) 76-89-02, 8 (911) 433-90-70.

 

Скандальная история Виктории и Алексея Медведевых попала под прицелы камер еще в сентябре 2016 года. Супруги с тремя детьми проживали в Финляндии.

5 сентября финские социальные службы изъяли детей из семьи, заподозрив родителей в жестоком обращении с ними. Позже детей вернули Алексею и Виктории, которые начали решать, кто будет их воспитывать. В итоге Петрозаводский городской суд встал на сторону матери. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь и здесь.

Однако 19 октября старшая дочь Екатерина была похищена отцом прямо из финно-угорской школы, где она училась. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:55 0
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