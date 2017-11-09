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Тульский экзотариум приглашает на «Ядовитые экскурсии»

Тульский экзотариум приглашает на «Ядовитые экскурсии»

Мероприятие посвящено Дню науки.

Тульский экзотариум приглашает всех желающих на День науки. Он пройдет 11 и 12 ноября с 11.00 до 16.00.

– Популяризация науки — тенденция последнего времени, она набирает обороты и привлекает всё больше сторонников. Сотрудники Тульского экзотариума не отстают и несут науку в массы, говоря просто о сложном! В ближайшие выходные туляки смогут поучаствовать в интересных и познавательных мероприятиях, которые подготовил тульский зоопарк в честь Дня науки, — сообщают организаторы.

Программа мероприятий:

  • 11.00 и 16.00 — «Научное кормление», показательное кормление животных с научным уклоном
  • 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — «Ядовитые экскурсии» для всех желающих, на которых посетители смогут подробнее узнать о ядовитых питомцах экзотариума, а также о свойствах и особенностях ядов животных.
  • 11.30 — 16.00 — «Угадай, кто?», вооружившись микроскопом, можно будет во всех деталях рассмотреть «портреты» знакомых с детства насекомых
  • 11.30 — 16.00 — интерактивный стол «Бионика», где сотрудники экзотариума расскажут об изобретениях последних лет, где за основу взяли особенности животных, и вместе с посетителями проделают опыты, раскрывающие суть навигационных приборов самолетов и роботов-змей.

Подробная информация по телефону 8 (4872) 47-53-92.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 +2
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