В Туле пройдет гран-при по игре го среди школьников

Первый этап гран-при Тульской области по восточной стратегической игре го среди детей в возрасте до 12 лет состоится в Туле 9 ноября. По словам руководителя Тульской областной спортивной федерации го Иннокентия Дмитриева, в соревновании примут участие 34 школьника.

Турнир будет состоять из шести частей и пройдёт в Центре образования № 1 имени Героя России Д. Е. Горшкова. Начало – в 11.30. Следующий этап гран-при планируется провести в апреле 2018 года.

Тульская областная федерация го была образована в 2013 году, ежегодно в городе проходит порядка 8-10 соревнований различных уровней, в том числе – Кубок Центрального федерального округа.

справка MYSLO

Го (вэйци) – логическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта.