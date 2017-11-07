В Тульской области в ДТП погибла автоледи

Фото УГИБДД по Тульской области.

Женщина на «Форд Фокусе» врезалась в отбойник и опрокинулась в кювет.

5 ноября в 10.00 на 147-м километре автодороги «Каспий» (Венёвский район) 39-летняя автоледи на «Форд Фокусе», по предварительным данным, не справилась с управлением, врезалась в металлическое барьерное ограждение и опрокинулась в кювет.

От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. 39-летний пассажир автомобиля с различными травмами был госпитализирован.