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Клиенты «Почты России» теперь могут отправить письменную корреспонденцию онлайн

Клиенты «Почты России» теперь могут отправить письменную корреспонденцию онлайн

Пользователям стал доступен новый сервис в «Личном кабинете».

«Почта России» расширяет возможности «Личного кабинета отправителя». Теперь в нем можно производить предпочтовую подготовку не только посылочной почты, но и письменной корреспонденции. Сервис создан для улучшения качества оказываемых услуг и упрощения взаимодействия с юридическими лицами.

С помощью нового сервиса клиенты по всей стране могут в автоматическом режиме подготовить все необходимые первичные документы (формы 103/103ф), адресные ярлыки, уведомления, а также распечатать необходимую информацию об отправителе и получателе на самом отправлении, включая трек номер отправления (для заказных отправлений).

Клиенты смогут автоматически проверить на корректность введенную информацию, определить почтовый индекс, тариф отправления и подготовить списки отправлений к сдаче в отделении почтовой связи.

Инесса Галактионова

– Мы уже перевели значительное число сервисов «Почты России» в онлайн, чтобы процесс взаимодействия наших клиентов был максимально удобным, а обслуживание в отделении связи быстрым. При сдаче отправлений в почтовом отделении и клиент, и оператор связи имеют единый формат взаимодействия, что позволяет значительно ускорить обслуживание, — отметила заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Уже сейчас в личном кабинете клиенту доступна статистика по объемам оказанных ему услуг. В будущем в сервис планируется включить электронной документооборот по первичным документам, автоматическую сверку по актам оказанных услуг и отчетность по качеству доставки заказной корреспонденции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:23 0
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