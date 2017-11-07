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В Туле открыли мемориальную доску погибшему капитану милиции
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле открыли мемориальную доску погибшему капитану милиции

Владимир Браташ погиб при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.

8 ноября в России отмечают День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В канун этой даты в Туле состоялось открытие мемориальной доски капитану милиции Владимиру Браташу.

Действующие сотрудники полиции и Росгвардии, ветераны органов внутренних дел, родственники, друзья и сослуживцы Владимира собрались у дома №45 по улице Металлургов, где он жил.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин отметил, что каждый, кто носит погоны, готов рисковать здоровьем и жизнью ради покоя и безопасности граждан, а имя Владимира Браташа на мемориальной доске отныне станет напоминанием для всех жителей дома и всех туляков о сотруднике, выполнившем свой долг до конца.

Владимир Браташ с ноября 1992 года работал в органах внутренних дел Тульской области. Неоднократно принимал участие в задержании особо опасных преступников, показывая при этом высокий профессионализм.

Погиб 10 января 1996 года при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе, приняв бой вдвоем с коллегой против 12 боевиков.

За мужество и отвагу Владимир Браташ награжден орденом Мужества посмертно. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:49 +8
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